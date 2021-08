Uma campanha de doação de alimentos e de álbuns de figurinha do famoso personagem Zequinha fez a alegria das famílias do Cajuru, em Curitiba. Na manhã desta quinta-feira (19), 70 cestas básicas foram doadas pelo grupo de WhatsApp de trocas de figurinhas da Revistaria e Papelaria Alto da XV. A papelaria é referência na troca de figurinhas de álbuns colecionáveis na capital e já ganhou as páginas da Tribuna ao reverter rifas de álbuns em doações de recursos a instituições necessitadas. Dessa vez, quem recebeu os alimentos foi a Associação de Moradores do Conjunto Moradias Cajuru.

A ideia de incluir álbuns do Zequinha nas cestas surgiu dentro do grupo de WhatsApp para alegrar as crianças. A arrecadação de alimentos durou 45 dias, já contando as primeiras conversas sobre a ação e a finalização da montagem das cestas. Além dos álbuns, foram doados pacotinhos de figurinhas. “Juntamos 70 álbuns e 914 pacotes de figurinhas. Tudo doado pelo grupo de trocas da Banca da XV”, comemorou a colecionadora Deborah Wasilewski de Mello, 52 anos, dona de um álbum de 1980 do Zequinha.

Além da alegria de poder distribuir o álbum, os organizadores contam que conseguiram colocar nas 70 cestas básicas sardinha, bolachas, óleos, feijão, arroz, leites, fubá, macarrão, molho, gelatina, suco, detergente e sabonete. “As conquistas também contaram com leilões de figurinhas para arrecadação de recursos para compra de alguns alimentos. E, claro, com o pessoal indo até a banca para deixar as doações”, explica a Deborah Wasilewski.

A colecionadora fez questão de destacar a participação na ação do empresário Claudio Andreatta, 47 anos. É ele que aparece com ela em um vídeo que divulgou a ação no grupo de WhatsApp. “Tem mais os quase 300 participantes do grupo e mais 50 de um outro grupo de trocas. Muito bacana”, destacou.

Quem quiser saber mais sobre as ações do grupo de trocas da Revistaria e Papelaria Alto da XV pode ligar para (41) 3362-8256 e falar com o proprietário José Mainheriche, 63 anos, conhecido como “Zé da Banca”.

