O Colégio da Polícia Militar de Curitiba (CPM) abriu as inscrições do processo classificatório para preencher 120 vagas para o 6º ano do Ensino Fundamental e 70 vagas para o 1º ano do Ensino Médio. Os candidatos podem formalizar a inscrição até às 23h59 do dia 11 de outubro por meio >>> deste site <<<.

A taxa de inscrição é de R$ 95,00, mas há a possibilidade de isenção do valor, segundo os critérios estabelecidos no edital. A prova será no dia 7 de novembro.

Das 190 vagas disponibilizadas para o 6º ano e 1º ano, 90 serão para ampla concorrência e outras 90 preferenciais para filhos e dependentes legais de militares estaduais do serviço ativo, reserva remunerada ou reforma. As 10 vagas restantes serão destinadas para candidatos da educação especial.

A inscrição é efetivada com o pagamento da taxa de R$ 95,00 valor recolhido pela Associação de Pais, Mestres e Funcionários do CPM. Os candidatos podem solicitar a isenção apresentando no ato da inscrição a certidão de cadastro válido e ativo no Cadastro Único para programas Sociais do governo federal. O pedido de isenção deve ser feito até o dia 03 de setembro >>> neste site <<<. O edital com os resultados de deferimento dos pedidos será publicado no site do CPM a partir do dia 24 de setembro.

Os candidatos com necessidades especiais que precisarem de uma condição diferenciada para a realização da prova deverão citar em campo específico da página de inscrição os recursos necessários, anexando o laudo médico com data não superior a um ano de inscrição e parecer de profissional competente.

As provas serão no dia 07 de novembro. Para o 1º ano do Ensino Médio será às 8h, com abertura dos portões às 7h15. Já o exame para o 6º ano do Ensino Fundamental será às 14h, e a abertura dos portões ocorrerá às 13h15. Somente poderão acessar os locais de prova os candidatos que portarem o comprovante de ensalamento, o documento de identidade ou certidão de nascimento.

Protocolos sanitários

A aplicação do exame será feito em consonância com as medidas sanitárias do município. Será obrigatório o uso de máscara facial pelos candidatos, aplicadores e fiscais. As demais recomendações sobre distanciamento, higienização e demais questões serão divulgadas no site do CPM em um edital próprio que antecederá as provas.