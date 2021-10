O processo seletivo do Colégio da Polícia Militar (CPM) de Curitiba segue aberto e as inscrições podem ser feitas até as 23h59 de segunda-feira (11) neste SITE. São 120 vagas para o 6º ano do Ensino Fundamental e 70 vagas para o 1º ano do Ensino Médio, para o ano letivo de 2022. A prova será no dia 7 de novembro.

A inscrição é efetivada com o pagamento da taxa de R$ 95,00 – valor recolhido pela Associação de Pais, Mestres e Funcionários do CPM.

LEIA TAMBÉM:

> Como escolher a escola ideal para os filhos? Veja dicas de especialistas antes da matrícula

> Curitiba abre cadastramento escolar para novos alunos no pré e 1º ano do Ensino Fundamental

Das 190 vagas disponibilizadas para o 6º ano e 1º ano, 90 serão para ampla concorrência e outras 90 preferenciais para filhos e dependentes legais de militares estaduais do serviço ativo, reserva remunerada ou reforma. As 10 vagas restantes serão destinadas para candidatos da educação especial.

Os candidatos com necessidades especiais que precisarem de uma condição diferenciada para a realização da prova deverão citar em campo específico da página de inscrição os recursos que precisam, anexando o laudo médico com data não superior a um ano de inscrição e parecer de profissional competente.

A prova para o 1º ano do Ensino Médio será às 8 horas do dia 7 de novembro, com abertura dos portões às 7h15. Já o exame para o 6º ano do Ensino Fundamental será às 14 horas do mesmo dia e a abertura dos portões ocorrerá às 13h15. Somente poderão acessar os locais de prova os candidatos que portarem o comprovante de ensalamento, o documento de identidade ou certidão de nascimento.

A aplicação do exame obedecerá as medidas sanitárias da Capital para prevenção à Covid-19. Será obrigatório o uso de máscara facial pelos candidatos, aplicadores e fiscais. As demais recomendações sobre distanciamento, higienização e outras questões serão divulgadas no site do CPM em um edital próprio que antecederá as provas.

Web Stories