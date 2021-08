O colégio particular Santo Anjo, de Curitiba, está com inscrições abertas para o concurso de bolsas de estudo do Ensino Médio. São 10 vagas ofertadas para alunos das turmas de primeira, segunda e terceira séries. Os descontos possíveis são de 25%, 50% e até 100%. As bolsas valem para o ano letivo de 2022.

Segundo a equipe do colégio, o cadastro e as inscrições devem ser feitos pela internet, no site do Santo Anjo, e a data limite para a inscrição é 15 de setembro, às 17h.

As provas estão marcadas para 18 de setembro, um sábado, na Unidade Barigui, que fica na marginal da BR-277, número 1115. Os portões abrem às 7h30.

A Prova de Seleção avaliará o conhecimento geral dos candidatos. Os que tiverem as maiores notas ganharão as bolsas ofertadas.

O telefone de contato da unidade do Barigui é o (41) 3279-3000.

O colégio

O Colégio Santo Anjo foi fundado em Curitiba em 1999. As quatro unidades do colégio estão localizadas nos bairros Campina do Siqueira, Mossunguê (Ecoville) e Bigorrilho, oferecendo Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio.

