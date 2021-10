O Colégio Positivo – Internacional conquistou, no fim de setembro, uma importante certificação junto à organização suíça Bacharelado Internacional (IB). Agora, o colégio tem também a certificação IB Middle Years Programme para o Ensino Fundamental – Anos Finais. Com a certificação, a unidade passa a se chamar Positivo International School, sendo a primeira escola da região Sul do Brasil e uma das três instituições no país com a certificação IB Continuum World School.

LEIA TAMBÉM:

>> Marca feminina Amaro anuncia loja conceito de 1.100 m² em Curitiba

>> Empresa de Curitiba investe milhões pra lançar linha de desodorantes em Dubai

A certificação IB Middle Years Programme (IB-MYP) para o Ensino Fundamental – Anos Finais se soma a outras duas já obtidas pelo Positivo, os programas IB-PYP (Primary Years Programme – Educação Infantil e Ensino Fundamental – Anos Iniciais) e IB-DP (Diploma Programme – Ensino Médio).

A base da Educação IB é voltada para abordagens de ensino-aprendizagem que favorecem aos estudantes o desenvolvimento de competências, habilidades e atitudes necessárias para o ingresso e o sucesso acadêmico nas principais universidades norte-americanas, europeias e asiáticas.

Web Stories