O Colégio Sesc São José, localizado na Praça Rui Barbosa, Centro de Curitiba, está com as inscrições abertas para a entrada de novos alunos para o ano letivo de 2022. O processo, que está prorrogado por meio de edital de vagas remanescentes, recebe inscrições até o dia 08 de janeiro de 2022, uma grande oportunidade de cursar o ensino médio, sem pagar nada, num dos maiores grupos educacionais do estado.

Esta iniciativa é realizada há 13 anos pela parceria entre Sesc, Senac e Grupo Bom Jesus, e atende famílias com até três salários mínimos mensais. Ao longo dos três anos do ensino médio, nossos discentes podem contar com uma série de benefícios, que listamos abaixo:

• Uniforme gratuito;

• Material didático gratuito;

• Atividades extracurriculares;

• Formatura oferecida gratuitamente;

• Iniciação científica;

• Salas de aulas amplas e equipadas com recursos multimídias;

• Biblioteca;

• Laboratório de informática moderno;

• Espaços de esporte e lazer;

• Qualificação profissional (desenvolvida pelo Senac);

• Preparação para o vestibular.

Com uma proposta atualizada e alinhada a pedagogias inovadoras, de acordo com a proposta do novo ensino médio, o sistema de ensino é oferecido pelo Grupo Bom Jesus, reconhecido pela didática de excelência em todo estado do Paraná. Os estudantes, que cursam toda a formação do ensino médio regular com material didático de alto padrão totalmente gratuito, também recebem qualificação profissional pelo Senac ao longo dos estudos.

Um dos princípios adotados é que a educação e a empregabilidade devem caminhar de mãos dadas, por isso é oferecido um programa de estudo diferenciado, que faz com que os alunos saiam preparados para a inserção no mercado de trabalho, com um diploma que o destaca e permite mais possibilidades de carreira.

Também é oferecida toda a preparação que os estudantes que desejam prestar o vestibular, e nossos números confirmam o método. Até o fim deste ano, o Colégio contou com o incrível número de 1.587 aprovações em vestibulares, sendo 148 em Universidades públicas.

Uma das ações que mais destaca no currículo complementar de ensino é a Iniciação Científica, desenvolvida em horário de contraturno, ou seja, no período em que os estudantes não estão em aulas. Nesta atividade já foram desenvolvidos projetos relevantes para a sociedade como um todo, sendo alguns destes premiados em feiras nacionais e internacionais, como o Ficiências (Feira de Inovação das Ciências e Engenharias), em 2019, como também já possuiu cinco finalistas na Febrace (Feira Brasileira de Ciências e Engenharia) de 2015. Neste ano foi desenvolvido um adesivo biodegradável, à base de cafeína, que auxilia no tratamento do transtorno de ansiedade e depressão.

Desta forma o Colégio Sesc São José e segue transformando realidades de famílias que possuem condições financeiras mais vulneráveis, as quais podem usufruir de um serviço e estrutura de uma instituição privada sem pagar nada por isso. O projeto atende trabalhadores do comércio, e dependentes, assim como estudantes advindos da rede pública de ensino da educação básica. Também é necessário ser concluinte do 9º ano do ensino fundamental e possuir renda bruta familiar igual ou inferior a três (3) salários mínimos – piso nacional.

Os interessados podem realizar as inscrições no próprio Colégio ou na Unidade Sesc Educação Infantil, ambos no Centro de Curitiba. Para consulta do cronograma, das etapas do processo seletivo, da documentação necessária para inscrição e outros, basta acessar o site https://www.sescpr.com.br/projeto/colegio-sesc-sao-jose-cssj/ e ficar por dentro de tudo.

As inscrições vão até o dia 08 de janeiro de 2022, nos seguintes locais:

Colégio Sesc São José (Praça Rui Barbosa, 661 – Centro, Curitiba)

Sesc Educação Infantil (Av. Sete de Setembro, 3219 – Centro, Curitiba)

Saiba mais pelo site. Informações pelos telefones (41) 2105-5200 / (41) 2105-5217 / (41) 2105-5255.