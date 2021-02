Um acidente envolvendo um caminhão e um carro utilitário na tarde desta terça-feira (9) provoca o bloqueio total das pistas do Contorno Norte, em Curitiba, na altura do viaduto da Rua Newton Laporte, próximo da região de Santa Felicidade. O acidente ocorreu por volta das 15h. Até as 16h45, as equipes de socorro do Siate e do Samu ainda trabalhavam na remoção do motorista do carro que ficou preso nas ferragens. O helicóptero do Batalhão de Operações Aéreas da Polícia Militar (BPMOA) também chegou a ser acionado, mas o homem morreu em atendimento dentro da ambulância.

LEIA TAMBÉM – Volta às aulas impacta trânsito em Curitiba e coloca meio milhão de carros nas ruas

As pistas só foram liberadas por volta das 17h15. Por causa do bloqueio, havia fila de veículos nos dois sentidos do Contorno, principalmente no sentido Norte.

O motorista do caminhão, que preferiu não se identificar, disse que seguia pelo Contorno no sentido Almirante Tamandaré, região metropolitana de Curitiba, quando percebeu o carro utilitário vindo na direção dele, em linha reta. “Cheguei a pensar que era alguma brincadeira. Eu tirei o caminhão para o lado direito o quanto pude. Quase tombei no canteiro. Infelizmente, não foi possível escapar da colisão”, lamentou.