Uma colisão entre um caminhão-cegonha e um carro na BR-277, na altura do km 33, região de Morretes, deixou cinco feridos nesta tarde de terça-feira (21). De acordo com o Corpo de Bombeiros, que faz atendimento no local, o motorista do caminhão e dois ocupantes do carro foram socorridos. Duas vítimas estavam fora do veículo, afastadas do local do acidente.

O motorista do caminhão foi encaminhado pela aeronave do Corpo de Bombeiros ao Hospital Regional Litoral (HRL) com ferimentos graves no crânio. Uma mulher, de 33 anos, estava no carro, foi encaminhada ao HRL via ambulância do Samu. Ela teve um ferimento grave (fratura no fêmur).

Uma jovem de 15 anos, passageira do carro, foi encaminhada para o HRL numa ambulância do Corpo de Bombeiros com ferimentos moderados no crânio. As duas vítimas masculinas, um homem de 35 anos e um menino de 4 anos, tiveram ferimentos leves e não receberam encaminhamento.

