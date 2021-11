A PR-407, que dá acesso às praias, ficou interditada na tarde deste domingo (7) por conta de um acidente. Segundo informações da concessionária Ecovia, que administra o trecho, dois veículos colidiram de frente na altura do quilômetro 7, nas proximidades da Concrebras. O acidente ocorreu aproximadamente às 14h30.

De acordo com a Ecovia, a ocorrência envolveu quatro pessoas, mas não causou nenhum óbito. A concessionária também informou, por meio do Twitter, que às 14h a pista estava com interdição total, porém, às 15h30, o sentido Praia de Leste foi liberado para o tráfego. Já a pista sentido Curitiba segue interditada.

