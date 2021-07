Um acidente envolvendo um caminhão bitrem e um caminhão guincho na BR-277, em Balsa Nova, na região metropolitana de Curitiba, terminou com duas vítimas fatais na madrugada deste domingo (25). De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão foi traseira e aconteceu na altura do km 133.

A polícia não chegou a divulgar a identificação das duas vítimas fatais, que estava em um dos caminhões. O motorista do outro caminhão envolvido não se feriu. Os corpos foram enviados ao IML de Curitiba.