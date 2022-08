De janeiro a julho deste ano, a Companhia Paranaense de Energia (Copel) registrou 172 batidas de veículos em postes da empresa em Curitiba. Somando a capital com a região metropolitana (RMC) e o Litoral, o número sobe para 430 batidas. Os chamados postes abalroados são bons indicadores da imprudência dos motoristas no trânsito. No Paraná inteiro, até julho deste ano, foram 1.777 pancadas em postes, algumas resultando em mortes.

Um exemplo foi o acidente de carro na madrugada do último dia 7 de agosto, em Colombo (RMC), que matou uma adolescente e deixou duas jovens feridas na Rua da Pedreira. Por volta das 3h, de acordo com o Corpo de Bombeiros, a motorista do veículo, de 25 anos, bateu contra um poste.

Além do risco à vida que esses acidentes representam, há também o prejuízo contabilizado. O valor médio atual para o conserto desses postes é de R$ 3,8 mil. Segundo a Copel, quando o motorista é identificado, a conta vai para ele. E o valor pode subir no caso do poste sustentar um transformador.

Fazendo as contas com os dados de batidas em postes dos últimos cinco anos, e considerando o preço médio de R$ 3,8 mil, só em Curitiba o valor total dos consertos, de janeiro de 2018 a julho de 2022, foi de cerca de R$ 5,47 milhões. Ainda considerando que só se consegue o ressarcimento de 40% dos motoristas envolvidos nesses acidentes, pela dificuldade de identificar os outros 60% que, segundo a empresa já informou em matéria anterior, geralmente fogem do local, o prejuízo chega a R$ 3,25 milhões de 2018 para cá.

Veja os dados de postes abalroados

Paraná

2022 (até julho) –1.777

2021 – 3.050

2020 – 3.131

2019 – 3.176

2018 – 3.105

Região Leste – Curitiba, Região Metropolitana e Litoral

2022 (até julho) – 430

2021 – 700

2020 – 798

2019 – 740

2018 – 849

Curitiba

2022 (até julho) – 172

2021 – 346

2020 – 330

2019 – 263

2018 – 359

Manutenção

A manutenção de postes abalroados, segundo a Copel, é complexa. Leva em média quatro horas por estrutura substituída. Diante do desafio a informa que tem investido em tecnologia de automação para reduzir a extensão dos impactos para a população, reduzindo o tempo de indisponibilidade de energia. No entanto, sempre que uma estrutura é atingida há grande chance de ocorrer algum tipo de interrupção, para que a substituição seja realizada com segurança.

“Os custos de readequação em caso de avaria nas estruturas variam de acordo com o tipo do poste e os equipamentos instalados. Em 2022, a média por ocorrência foi calculada em R$ 3.800, valor que é cobrado do responsável pela batida”, disse a Copel em nota.

Por isso, a orientação é tentar informar rapidamente a companhia sobre casos de abalroamento de postes e dados sobre o veículo responsável. O contato pode ser feito pelo telefone 0800 51 00 116.

Como não levar choque

Já a orientação para quem se envolve em um acidente em que eventualmente a fiação elétrica possa estar em contato com o veículo é de permanecer dentro dele até ter certeza de que a energia foi desligada.

A Copel também explica que, caso haja princípio de incêndio ou outra consequência extrema que obrigue motorista e passageiros a abandonar o veículo, “o mesmo deve sair com calma, sem encostar na parte externa do veículo, dar um salto com os pés unidos, e ir se distanciando do veículo sempre em saltos com os pés unidos”, finaliza a nota.

Projeto de Lei arquivado na Câmara

A Copel já utiliza a regra de cobrar motoristas que causam danos na rede elétrica, como na queda de postes. Mas nem todo o patrimônio público de Curitiba está protegido.

Em 2017, havia uma proposta de lei tramitando na Câmara Municipal de Curitiba (CMC) para que o motorista da capital que se envolvesse em acidente de trânsito pagasse pelos danos causados. Seriam danos envolvendo o equipamento urbano municipal, como semáforos, bancos, floreiras, placas de sinalização. A proposta era do então vereador Helio Wirbiski.

Se fosse aprovado, o condutor seria obrigado a devolver à prefeitura os custos dos danos. O não pagamento poderia implicar na inscrição do devedor na dívida ativa do município.

A proposta da Câmara chegou a ser analisada pela prefeitura, que, na época, sugeriu mudanças. Uma das sugestões do Executivo dizia respeito à forma de cobrança. Segundo o texto, a notificação seria feita por correspondência. Esgotadas as tentativas para avisar o infrator ou o proprietário do veículo por esse meio, um edital seria publicado no Diário Oficial.

Procurada para comentar o andamento do projeto, na terça-feira (16) a CMC informou que a proposta em questão (005.00030.2017) não chegou a ser votada em plenário. “Como o autor, o ex-vereador Helio Wirbiski (Cidadania), não foi candidato nas eleições de 2020, a proposta foi arquivada devido ao fim da legislatura. É o artigo 122 do Regimento Interno que trata que regulamenta essa questão”, disse a CMC em nota.

O texto do artigo mencionado pela CMC diz que “os projetos em trâmite cuja autoria singular pertença a Vereador que tenha renunciado ou perdido o respectivo mandato serão automaticamente arquivados. (Redação dada pela Resolução nº 05/2020)“.

Atualmente, não há menção sobre proposta semelhante tramitando na CMC.