Os horários de seis linhas de ônibus do transporte coletivo terão mudanças a partir desta segunda-feira (18) em Colombo, região metropolitana de Curitiba. Segundo a Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba (Comec), a medida foi necessária após o aumento no número de passageiros. Esse crescimento foi constatado durantes os trabalhos dos fiscais da Comec.

Apesar do aumento da demanda, a Comec diz que o número de passageiros em Colombo ainda representa cerca de 66% se comparado ao período anterior ao da pandemia de coronavírus, tendo uma média de 11.000 passageiros pagantes por dia útil, contra 16.500 no período anterior.

Com as mudanças, as tabelas de horários também foram atualizadas. Confira:

B03-GUARAITUBA/GUADALUPE (via MARAC-ALTO DA XV) passa de 44 viagens para 49, de seis para oito veículos na frota operante em dias úteis;

B11-MARACANÃ/STA.CÂNDIDA: passa de 34 viagens para 50, de dois veículos articulados para quatro da categoria comum em dias úteis, ajuste necessário de redimensionamento dos veículos articulados para operação na linha B20-GUARAITUBA/CABRAL;

B13-JD.DAS GRAÇAS: passa de 30 viagens para 38, de um para dois veículos na frota operante em dias úteis;

B23-GUARAITUBA: passa de 36 viagens para 43, de um para dois veículos na frota operante em dias úteis;

B28-VILA MARIA DO ROSÁRIO: passa de 31 viagens para 41, de um veículo para dois na frota operante em dias úteis. O reforço se dá mediante aproveitamento do veículo que opera na linha B21-PORTEIRA, cuja demanda estará atendida na linha B28; e B43-RIO VERDE: passa de 24 viagens para 32, de dois para três veículos na frota operante em dias úteis.