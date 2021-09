Nosso leitor já está acostumado com as dicas essenciais e debates relevantes levantados pelo blog Marketing de Valor, tocado pelo consultor Gabriel Pianaro de Souza, profissional curitibano com larga experiência no assunto, parceiro da Tribuna. Agora, para potencializar o aprendizado de quem gosta desta área, Gabriel organiza no próximo dia 11 de setembro o MasterClass Desmistificando o Marketing.

O objetivo é atender empresários, profissional de marketing ou acadêmico. O curso, que terá cinco horas de duração, tem como finalidade em desmistificar o marketing a partir de 9 passos para uma estratégia de marketing eficiente e campeã. O evento será online, ao vivo, mas a gravação ficará disponível para todos os participantes após a aula, junto com um material de apoio.

Os ingressos já estão à venda. “Será uma ótima oportunidade para falarmos mais sobre este universo fascinante, com muita aplicação na prática e cases incríveis. Será uma imersão nas principais ferramentas de marketing. Tenho certeza que iremos juntos crescer ainda mais após este MasterClass”, disse Gabriel.

Serviço

MasterClass Desmistificando o Marketing – Gabriel Pianaro de Souza

Quando: 11 de setembro 2021.

Duração: das 8h às 13h.

Como: Online, pela plataforma Zoom.

Ingressos: Acesse este link para confirmar sua participação.