As obras de construção do prédio que será o mais alto de Curitiba, o OÁS Barigui, começaram. O empreendimento de altíssimo luxo é da GT Building, uma das principais incorporadoras da capital paranaense, e tem como objetivo oferecer um oásis aos moradores, com tudo que há de mais moderno em questão de tecnologia e sustentabilidade disponível no mercado atualmente.

Neste momento está em andamento a etapa de contenção e o sistema construtivo para a realização dessa fase é o chamado Parede Diafragma. “Por ser um prédio de tamanho e área imponentes, temos uma cortina de contenção de grandes proporções e o sistema de parede diafragma permite que executemos apenas uma ou duas lamelas por dia. Sendo assim, nossa expectativa é continuarmos a execução das contenções até o final do ano e isso se estenderá ainda durante o início de 2023”, explica o engenheiro civil e gerente de operações da GT Building, Guilherme Quiles Fujita.

Para 2023, as obras contemplam o término da contenção e o início da execução das escavações e das fundações. O OÁS Barigui tem previsão de entrega para 2027, terá 179 metros de altura e 50 andares, o que proporcionará uma vista única de Curitiba. O bloco de fundação do edifício tem 1500 m³ de concreto, o que é necessário para construção de um prédio de 20 mil metros quadrados.

“Por conta da sua altura, o empreendimento terá estacas com até 5 metros embutidos na rocha. Isso porque o esforço horizontal do edifício é superior que a carga vertical. Ou seja, o vento gera mais força que o próprio peso dele. Então serão tomados todos os cuidados de engenharia para durabilidade e segurança da obra”, explica o gerente de projeto, Heron Martinelli.

Com 59 unidades, apartamentos entre 145 a 280 m² e opções de planta com três ou quatro suítes, o empreendimento da GT Building contará com áreas comuns que encantarão todos os moradores do prédio mais alto de Curitiba.

Os últimos três andares do prédio serão destinados à área de lazer, sendo o 48º pavimento destinado à piscina que percorre todo o andar, além de paisagismo, sauna e espelho d’água. Nesse mesmo andar há uma área de balanço com piso de vidro para se observar a cidade em 360º graus. O 49º e 50º terão área gourmet, champagne bar e luneta disponível para observar as estrelas.

O 5º e o 25º pavimento também serão ambientes compartilhados. O projeto possui conforto termoacústico em vidros, portas, laje e pisos aquecidos, quadras esportivas, piscina coberta e descoberta, espaço fitness e iluminação e persianas controladas por voz.