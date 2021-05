A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) confirmou 15 novas mortes e mais 504 casos de covid-19 entre moradores de Curitiba. Os dados são do boletim epidemiológico de domingo (2), divulgado pela pasta nesta nesta segunda-feira (3). Ainda segundo o informe, Curitiba tem 6.048 casos ativos, correspondentes ao número de pessoas com potencial de transmissão do vírus.

LEIA MAIS – Tem comorbidade, é gestante ou puérpera? Veja como se vacinar contra a covid-19 em Curitiba

Dos novos óbitos, 14 ocorreram nas últimas 48 horas. As vítimas são seis homens e nove mulheres, com idades entre 40 e 92 anos. Quatro pessoas tinham menos de 60 anos.

LEIA AINDA – Vacina Pfizer: tire suas dúvidas sobre o imunizante contra covid-19 que chega a Curitiba

Desde o início da pandemia, 4.732 mortes foram registradas na capital paranaense, provocadas pela doença e suas complicações. E 192.552 pessoas testaram positivo para a covid-19, das quais 181.772 estão liberadas do isolamento e sem sintomas da doença.

Leitos do SUS

No domingo (2), segundo a SMS, a taxa de ocupação dos 525 leitos de UTI SUS exclusivos para covid-19 esteve em 91%. Restam 46 leitos livres.

A taxa de ocupação dos 726 leitos de enfermarias SUS covid-19 esteve em 81%. Há 141 leitos vagos.

Números da covid-19 em 2 de maio

504 novos casos confirmados

15 novos óbitos (14 nas últimas 48h)

Números totais

Confirmados – 192.552

Casos ativos – 6.048

Recuperados – 181.772

Óbitos – 4.732