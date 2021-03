Segue o drama no Paraná com a fila de espera por leitos para receber pacientes de coronavírus (covid-19). Segundo os números mais recentes da Secretaria Estadual da Saúde (Sesa), o Paraná tem 4.243 pessoas internadas, o que mantém a média de ocupação de 96% de todos os leitos disponíveis no estado. Ao todo, o Paraná tem 1.466 vagas abertas, já contando os novos leitos que foram ampliados pela Sesa na semana passada. A fila de espera teve o 12.º dia de alta seguido.

De acordo com as informações divulgadas, o Paraná tem 1.404 leitos ocupados, dos 1.466 disponíveis. O número de ocupação só não é de 100% porque a secretaria deixa os 4% restantes como uma reserva técnica.

A fila de espera conta com 858 pessoas, sendo 409 pacientes a espera na fila da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 449 por um leito de enfermaria.

Para tentar aliviar a pressão do sistema de saúde, o governo do Paraná anunciou na tarde de sexta-feira (5) as novas medidas de combate ao coronavírus na pandemia de covid-19, que está cada vez mais agressiva no Paraná – que tem ocupação de 96% nos leitos exclusivos para o tratamento da doença. Além disso, foram divulgadas novas medidas de socorro econômico para empresários do estado.

O atual decreto, que venceria dia 8 de março, foi prorrogado por mais dois dias, até a quarta-feira (10). Quando o comércio reabrir, novas restrições de horário serão impostas aos comerciantes. O funcionamento só será permitido das 10h às 17h, com o toque de recolher mantido das 20h às 5h, assim como a Lei Seca, também no mesmo horário.