Quais os alimentos que mais pesam no seu orçamento? Vote na enquete!

Curitiba é a segunda capital do país com maior aumento do preço da cesta básica no mês de março de 2022, segundo os dados do levantamento mensal divulgado pelo Dieese. Apenas o Rio de Janeiro registrou elevação do conjunto de itens acima do apresentado pela capital paranaense. No acumulado do ano de 2022, Curitiba é a terceira colocada desse ranking, com 11,64%. Brasília teve aumento de 13,37%; a cidade fluminense, 12,68%.

Entre os aumentos apontados pelo Dieese, o do tomate é o que mais impressiona em março em Curitiba. O quilo do produto subiu 57,73% na capital paranaense. É a maior elevação entre as capitais – houve alta em 16 delas, causada principalmente pelo fim da safra de verão. Entre as cidades observadas, Curitiba também registrou a terceira maior inflação do preço da manteiga (3,83%) e a quarta do leite integral (8,73%).

