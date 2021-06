Nesta terça-feira (29), Curitiba começa a vacinar contra a covid-19 os caminhoneiros com 30 anos ou mais e continua a imunizar com primeira dose trabalhadores ferroviários, motoristas e cobradores do transporte coletivo e equipes da limpeza pública.

Com um estoque de apenas 1.654 doses disponíveis para primeira aplicação, a Secretaria Municipal da Saúde decidiu suspender a repescagem dos demais grupos até que a cidade receba nova remessa de vacinas.

Os motoristas e cobradores estão recebendo a vacina Janssen, destinada pelo Governo do Estado especificamente para essas categorias. Eles estão sendo imunizados por equipes volantes da Secretaria Municipal da Saúde diretamente nas garagens da empresas de ônibus de Curitiba.

Caminhoneiros, profissionais do transporte ferroviário e as equipes da limpeza pública serão atendidos no Pavilhão da Cura do Parque Barigui. Os ferroviários têm o agendamento da vacina pelo aplicativo Saúde Já e os caminhoneiros com 30 anos completos ou mais devem comparecer ao pavilhão para receber a dose do imunizante.