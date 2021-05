Curitiba registrou nesta segunda-feira (17), 756 novos casos de covid-19 e 22 óbitos de moradores da cidade infectados pelo novo coronavírus. Dezoito destes óbitos ocorreram nas últimas 48 horas.

De acordo com boletim da Secretaria Municipal da Saúde, as vítimas são nove homens e 13 mulheres, com idades entre 35 e 72 anos. Onze pessoas tinham menos de 60 anos.

Desde o início da pandemia foram contabilizadas 5.075 mortes na cidade provocadas pela doença.

Novos casos

Com os novos casos confirmados, 202.706 moradores de Curitiba testaram positivo para a covid-19 nesse período de pandemia, dos quais 189.038 liberados do isolamento e sem sintomas da doença.

Há 8.593 casos ativos na cidade, correspondentes ao número de pessoas com potencial de transmissão do vírus.

Leitos do SUS

Nesta segunda-feira (17), a taxa de ocupação dos 525 leitos de UTI SUS exclusivos para covid-19 está em 95%, com 26 leitos livres.

A taxa de ocupação dos 726 leitos de enfermarias SUS covid-19 está em 88%. Há 89 leitos vagos.

Números da covid-19 em 17 de maio

756 novos casos confirmados

22 novos óbitos (18 nas últimas 48h)

Números totais

Confirmados – 202.706

Casos ativos – 8.593

Recuperados – 189.038

Óbitos – 5.075