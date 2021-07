A Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba registrou, nesta segunda-feira (26), 416 novos casos de covid-19 e 17 óbitos de moradores da cidade infectados pelo novo coronavírus. Onze destes óbitos ocorreram nas últimas 48 horas.

As vítimas são dez homens e sete mulheres, com idades entre 38 e 86 anos. Sete pessoas tinham menos de 60 anos. Até o momento foram contabilizadas 6.609 mortes na cidade provocadas pela doença neste período de pandemia.

LEIA TAMBÉM:

>> Paraná corre para vacinar mais 1,2 milhão de pessoas com 1ª dose até o fim de setembro

>> Curitiba vacina apenas com segunda dose nesta terça-feira. Veja o calendário completo

Com os novos casos confirmados, 257.782 moradores de Curitiba testaram positivo para a covid-19 desde o início da pandemia, dos quais 244.304 estão liberados do isolamento e sem sintomas da doença.

São 6.869 casos ativos na cidade, correspondentes ao número de pessoas com potencial de transmissão do vírus.

Leitos do SUS

Nesta segunda-feira (26), a taxa de ocupação dos 471 leitos de UTI SUS exclusivos para covid-19 está em 68%. Restam 152 leitos livres.

A taxa de ocupação dos 448 leitos de enfermarias SUS covid-19 está em 63%. Há 167 leitos vagos.

Devido à redução nas taxas de ocupação, neste domingo (25) foram desativados 24 leitos de enfermarias SUS-covid, sendo 19 na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Tatuquara e cinco no Hospital Erasto Gaertner.

Outros 19 leitos de UTI SUS-covid foram desativados nesta segunda, sendo três no Hospital Cruz Vermelha, seis no Hospital Municipal do Idoso e dez no Hospital Santa Casa. Todos esses leitos voltam a ser direcionados a outras linhas de cuidado aos usuários do SUS Curitibano.

A SMS esclarece que os dados da ocupação de leitos em Curitiba são dinâmicos, com alterações ao longo do dia.

Números da covid-19 em 26 de julho

416 novos casos confirmados

17 novos óbitos (11 nas últimas 48h)

Números totais

Confirmados – 257.782

Casos ativos – 6.869

Recuperados – 244.304

Óbitos – 6.609