Um incêndio em um apartamento no 9°andar em um prédio no bairro Água Verde deixou moradores assustados e preocupados no fim desta manhã de quarta-feira (16). Duas viaturas do Corpo de Bombeiros estão no local e controlaram o fogo. Ninguém saiu ferido. Entre as viaturas um caminhão especial que permite que os bombeiros alcancem andares altos por fora dos apartamentos.

A movimentação dos bombeiros foi rápida e precisou do auxílio da escada magirus, que tem capacidade para chegar até 60 metros de altura. O prédio fica localizado nas esquinas da Travessa Rafael Francisco Greca com a Rua Guilherme Pugsley, uma das principais vias de acesso ao bairro.

Não se tem a informação do motivo que resultou no incêndio, mas deixou moradores assustados com a possibilidade de se alastrar o fogo e pegar outros apartamentos, o que não ocorreu graças à rapidez dos Bombeiros. As pessoas não ouviram barulho de uma possível explosão.

Agentes de trânsito estão no local para orientar os motoristas, e a região segue sem bloqueio. Ninguém ficou ferido.

Ocorrência gerou bloqueio na rua para que os bombeiros pudessem trabalhar no combate às chamas. Foto: Colaboração.