Com constantes aumentos nos casos ativos nos últimos dias, a prefeitura de Curitiba deve definir, nesta quarta-feira (12) as definições do combate à pandemia de covid-19 em Curitiba. Atualmente em bandeira laranja, Curitiba totalizou, segundo boletim desta terça-feira (11), 4.945 mortes causadas pela doença. A situação preocupa, pois com casos ativos aumentando, mais pessoas com capacidade de transmitir o vírus circulam pela cidade.

Publicado no dia 28 de abril, o decreto atualmente em vigor liberou certas atividades por causa do dia das Mães, no último domingo (09). Naquela semana, a secretária de saúde Márcia Huçulak alertava para uma situação ainda alta em Curitiba. “Estamos em um platô ainda muito alto, o que nos deixa em total estado de alerta. É preciso que todos adotem as medidas de prevenção e cumpram os protocolos, essa é uma missão para toda a população”, alertou a secretária no final de abril.

Naquele dia, Curitiba tinha 6.121 casos ativos na cidade. Atualmente são 7.464, segundo boletim mais recente.