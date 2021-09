A prefeitura de Curitiba define na tarde desta quarta-feira (1.º) se permanece ou muda a bandeira da pandemia, atualmente na cor amarela, de alerta, que permite a flexibilização de praticamente todas as atividades. A possibilidade maior é de que a cor amarela seja mantida, apesar do aumento dos índices da pandemia na capital, os quais ainda não têm impacto significativo no sistema de saúde, principal índice para determinar a mudança de decreto.

Tanto a média móvel de novos casos e o número diário de casos ativos seguiram aumentando ao longo de todo o mês de agosto. Terça-feira (31), a média móvel das últimas duas semanas de novos casos aumentou 16,8%, ficando em 775. Já o número de casos ativos – pessoas infectadas capazes de transmitir o coronavírus – subiu 14,5% em duas semanas, chegando a 8.296.

Domingo (29), Curitiba voltou a romper a marca de mais de 8 mil casos ativos, chegando a 8.344 em um único dia. Há mais de dois meses, há 70 dias exatos, Curitiba não alcançava essa marca, quando foram registrados 8.028 casos ativos em 20 de junho.

Já o volume de mortes segue praticamente estável na capital, ficando com média móvel de 17 terça-feira. A queda no número de mortes é diretamente proporcional ao avanço da vacinação. Terça-feira, a capital havia aplicado 1.299.692 primeiras doses. Já a população completamente imunizada é de 6.395.540 pessoas, sejam com as duas doses ou com a vacina de dose única da Janssen.

A taxa de ocupação das UTIS de Covid-19 do SUS em Curitiba manteve praticamente estável na última semana. Quarta-feira da semana passada, a ocupação era de 76%, com 92 leitos livres. No início da manhã desta quarta-feira, a ocupação de UTIs é de 73%, com 105 leitos livres.

