A quarta-feira (12) começou, desde as primeiras horas da madrugada, com chuva intensa gerada pelo avanço de uma frente fria pelo Paraná. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), Curitiba e região seguem com chance de chuva e as temperaturas despencam. A máxima prevista para a capital é de 15º C. No Litoral, o dia também esfria e a chuva tende a ser mais volumosa. As chuvas devem acumular os 46 milímetros nesta quarta-feira, o que dá um certo alívio para os reservatórios que abastecem Curitiba e região.

Em Curitiba, nesta quarta, o Simepar aponta uma variação térmica entre 12º C e 15º C. A baixa amplitude térmica destoa do que é comum no outono. Ela é ocasionada pela massa de ar frio que chega na retaguarda da frente fria. Ao longo do dia, são esperadas pancadas de chuva acompanhadas de descargas elétricas, acumulados mais expressivos previstos para as regiões Central e Leste do Paraná.

De acordo com o Simepar, chove também no Noroeste e no Norte pioneiro. Não se descarta a ocorrência de rajadas de ventos moderados a fortes em pontos isolados.

Litoral

Nas praias do Paraná, a chuva deve ser mais volumosa nesta quarta-feira, por causa da frente fria. A umidade presente na região litorânea contribui para a instabilidade atmosférica. O frio também chega por lá.

Em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, as marcações nos termômetros devem ficar entre 13º C e 16º C. Assim como em Curitiba, segundo o Simepar, a amplitude térmica será mais baixa ao longo do dia.