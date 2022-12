Acaba de ser inaugurada a primeira loja da Lebriju, especialista em acessórios de Moda, em Curitiba (PR). O Shopping Mueller foi o escolhido para receber a novidade. Na nova loja as vitrines foram eliminadas e o conceito open space foi adotado.

“A loja se ‘confunde’ com o corredor do shopping. Quando o cliente se dá conta, já está lá dentro, provando os produtos. É justamente isso o que queremos: que ela perceba que temos tudo o que ela precisa, deseja e sonha”, explica Evandro Madeira, diretor de Marketing da Lebriju.

A marca também adotou novas cores e um design mais clean, para que as peças se sobressaiam. “Passaremos a dar mais destaque às peças e, por sugestão das clientes, estamos mudando até mesmo as gancheiras de exposição dos brincos, para facilitar o manuseio. Tudo foi pensado em prol do conforto das nossas clientes”, comenta Madeira.

Na loja do Shopping Mueller, os clientes encontrarão acessórios com a versatilidade para transformar o look, sempre dentro da tendência da Moda e com muito design. A Lebriju aposta na diversidade, apresentando peças para todas as ocasiões, de bijuterias a semijoias, para pessoas de todos os estilos e idades.

As novidades chegam o tempo todo e a interatividade da loja permite que todas as peças possam ser tocadas e provadas, para que os looks sejam criados na hora. Os clientes ficam à vontade e, assim, criam intimidade com a marca – tornando-se fieis a ela.

A Lebriju foi fundada em 2016 e tem 13 lojas e quiosques, sendo quatro deles franqueados e nove próprios. A rede está em expansão. Interessados na franquia podem entrar em contato com (11) 93423.1483.