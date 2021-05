Diagnosticado com covid-19, o comandante-geral da Polícia Militar do Paraná, coronel Hudson Teixeira, permanece internado no Hospital da Polícia Militar, em Curitiba.

Hospitalizado na quarta-feira (12), de acordo com boletim médico divulgado nesta quinta-feira (13) pela assessoria da PM-PR, o coronel está “estável clinicamente, em bom estado geral, sem necessidade de ventilação invasiva e mantendo saturação de oxigênio acima de 92%”.

“Os exames complementares realizados foram considerados bons, não havendo evidências de disfunção de outros órgãos. Encontra-se em cuidados intensivos das equipes de enfermagem, médica e de fisioterapia, de acordo com as recomendações vigentes”, informa o boletim.