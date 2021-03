Internado com covid-19, o estado de saúde do ex-deputado federal e ex-diretor geral da Itaipu Binacional, Jorge Samek, continua grave, segundo informações do último boletim médico, compartilhadas nesta quarta-feira (17), por amigos da família. Samek está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Angelina Caron em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba.

LEIA TAMBÉM – Protesto durante lockdown em Curitiba desrespeita decisão judicial que prevê polícia e multa de até mil reais

De acordo com as informações desta quarta-feira, o ex-diretor da Itaipu passou a noite de maneira estável, mas seu quadro ainda é preocupante, já que ele continua intubado e com sonda.

LEIA AINDA – Símbolo de saúde e alvo de montagem duvidosa, Zé Gotinha foi criado por um paranaense: “politizaram”

“Os médicos avaliam que os primeiros indícios são de que ele vem reagindo bem aos medicamentos, pois estabilizou e não piorou. (No) final da tarde teremos mais informações. Vamos continuar com a corrente positiva por sua recuperação”, diz a mensagem compartilhada por pessoas próximas a Samek.