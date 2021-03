O vereador Serginho do Posto (DEM) foi transferido neste domingo (28) para um leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Santa Cruz, em Curitiba. O vereador precisou utilizar ventilação mecânica para auxiliar na respiração que foi prejudicada pela covid-19. Serginho do Posto foi internado há uma semana quando foi diagnosticado com o coronavírus e ficou em um quarto internado.

De acordo com a assessoria de imprensa do vereador, a alteração de leito ocorreu para que o pulmão se fortaleça com o auxílio de um equipamento mais eficaz. “O quadro clínico do vereador veio se estabilizando ao longo da semana e já não apresenta mais infecção. No entanto, faz-se necessário no momento o uso de ventilação mecânica para o fortalecimento do pulmão. Agradecemos à equipe médica e a todos que têm demonstrado seu carinho e preocupação com orações, ligações e mensagens de apoio “, diz a nota encaminhada para a imprensa.

A esposa de Serginho, Angelina, também foi contaminada pelo vírus, mas não precisou de internação.

Covid-19 e vereadores de Curitiba

Outros vereadores tiveram covid-19 neste ano e estão recuperados. O vereador Márcio Barros (PSD) e a Sargento Tânia Guerreiro (PSL), que apresentou maiores dificuldades, mas está bem. Em 2020, oito vereadores foram atingidos – Bruno Pessuti (Podemos), Mauro Bobato (Podemos), Mestre Pop (PSD), Marcos Vieira (PDT), Sabino Picolo (DEM), Noemia Rocha (MDB), Cristiano Santos (PV) e Jairo Marcelino (PSD) foram infectados.

Cristiano Santos chegou a ser intubado e ficou 62 dias internado. Já Jairo Marcelino, não resistiu às complicações e faleceu no dia 20 de outubro. Ele era o vereador mais longevo, com 37 anos ininterruptos de mandato. Os vereadores Marcelo Fachinello (PSC) e Alexandre Leprevost (Solidariedade) também foram infectados, mas em 2020, quando ainda não tinham assumido a CMC.