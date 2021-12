No dia 15 de dezembro, próxima quarta-feira, a partir das 9h, a GERAR realiza bazar beneficente com produtos apreendidos pela Receita Federal. Entre os itens que serão comercializados estão videogames, smartphones, óculos 3D, perfumes importados e maquiagens. Os descontos chegam a 30%.

O bazar ocorrerá no auditório da sede da GERAR, no bairro CIC (rua Senador Accioly Filho, 511 – bairro Cidade Industrial de Curitiba, em Curitiba), entre as 9h e 17h.

A GERAR é uma organização sem fins lucrativos. O bazar tem o objetivo de ampliar ainda mais as atividades da instituição e fazer com que as iniciativas socioeducativas e socioambientais cheguem a um número maior de pessoas.

Segundo edital do bazar e atendendo às normas estabelecidas pela Receita Federal, as mercadorias serão vendidas somente para pessoas físicas e o pagamento deverá ocorrer por meio de dinheiro ou cartão de débito ou crédito. O valor máximo de compras por pessoas é de R$ 700,00.

No caso de algum produto cujo preço ultrapasse o valor, a compra se restringirá a este bem apenas. Exemplo: se um aparelho de som custar R$ 1.000,00, o comprador somente poderá levar o aparelho de som e mais nada.

O comprador deverá portar CPF e RG, para informar no recibo.

O edital completo com todas as regras pode ser acessado através deste link.