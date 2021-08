Tem parcelas atrasadas em contratos comerciais ou em créditos habitacionais? Na próxima semana chega a Curitiba o caminhão-agência da Caixa Econômica Federal, para disponibilizar condições especiais da ação Você no Azul 2021 para liquidação de dívidas em atraso, elegíveis de contratos comerciais. A unidade móvel ficará, de 23 a 27 de agosto, das 8h às 13h, na Praça Santos Andrade, no Centro de Curitiba.

Segundo a Caixa, os descontos para quitação de contratos comerciais podem chegar até a 90% do valor da dívida e as condições especiais, para pessoas físicas e jurídicas, variam conforme o perfil do crédito contratado e atraso.

No caminhão, clientes terão à disposição todo o atendimento necessário para o pagamento ou regularização de suas dívidas junto à Caixa.

Outros canais de atendimento

Além do Caminhão, os clientes também podem negociar suas dívidas sem sair de casa por meio dos sites www.caixa.gov.br/negociar e www.negociardividas.caixa.gov.br; pelo telefone 4004 0104 (capitais) / 0800 104 0104 (demais regiões), opção 5; e WhatsApp, pelo número 0800 104 0104, opção 3. As condições também estão disponíveis no Twitter e pelo Messenger do Facebook.

Os clientes também encontram as condições especiais da campanha nas unidades lotéricas para quitação de valores até R$ 2 mil, informando o CPF e intenção de pagamento da dívida Você no Azul.

Serviço

Caminhão Você no Azul em Curitiba

Data: 23 a 27 de agosto de 2021

Horário: das 8h às 13h

Local: Praça Santos Andrade, no Centro de Curitiba

