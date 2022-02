Para alcançar algumas metas, além de economizar, muitas vezes é preciso também pensar em formas de conseguir uma renda extra, uma vez que a maioria dos projetos pessoais e profissionais tem um preço.

Muitos acreditam que conseguir uma renda extra é difícil. Contudo, com esforço e planejamento é possível incrementar o orçamento do mês, seja eliminando desperdícios, seja reajustando suas despesas ou aumentando sua receita com uma atividade extra. Vivien Aucar, Gerente de Investimentos e Educação Financeira da Unicred Central Conexão, dá dicas que ajudam a aumentar a renda e organizar a vida financeira.

Consumo consciente

O consumo consciente é uma excelente prática para quem quer aumentar a renda e ter um dinheiro extra no final do mês. Portanto, antes de comprar algo, analise se aquilo é realmente necessário. Muitas vezes, comprar por impulso pode prejudicar seu orçamento ao longo do mês. “Hábitos financeiros saudáveis fazem toda a diferença na qualidade de vida e bem-estar”, reforça Vivien Aucar.

Economizar

Parece uma tarefa chata, mas, com pequenas mudanças de hábitos, a economia gerada ao final dos meses pode ser revertida como um dinheiro extra. O que deixamos de gastar representa um espaço a mais no orçamento. “Existe muito desperdício no orçamento dos brasileiros e é preciso identificá-los. Fazer pequenas economias no dia a dia como apagar as luzes ao sair dos ambientes e diminuir o tempo do banho podem ajudar”.

Investir

A diferença economizada nos gastos do mês pode se tornar um investimento recorrente. Afinal, dinheiro parado não rende. Sendo assim, ao investir, você faz o dinheiro “trabalhar por você”. Por isso, o investimento acaba sendo uma forma ágil de aumentar o patrimônio financeiro ao longo do tempo. Há diversas categorias de investimentos e o primeiro passo para começar a investir é planejar o orçamento e verificar a capacidade de poupança de cada pessoa. “É muito importante não investir somente o que sobra do seu salário. É preciso planejar o investimento como se fosse um compromisso todos os meses. O recomendado é investir pelo menos 10% da renda”, orienta a especialista.

Conforme for a evolução na gestão do orçamento é possível aumentar o valor do investimento, passando-o para 15% ou 20% dos seus ganhos mensais. Além disso, é preciso escolher o investimento mais adequado para cada objetivo (curto, médio ou longo prazo) e de acordo com seu perfil de investidor.

Investimentos a curto e médio prazo

Umas das dicas de investimento para objetivos de curto prazo é buscar modalidades de baixo risco e alta liquidez. Aqui, o CDI pode ser um grande aliado. Mas é preciso lembrar que o CDI é um indicador, e não o investimento. Então procure por: CDBs, RDCs ou Fundos de Renda Fixa Referenciados ao CDI, que são alguns exemplos.

Para objetivos de médio prazo títulos do Tesouro Direto podem ser uma boa opção, nesta modalidade o investidor estará emprestando seu dinheiro ao Governo, o que traz um baixo risco. Os títulos públicos possuem liquidez e diferentes opções de vencimentos, alem de permitirem aplicações de valores baixos.

Já as Letras de Crédito Imobiliário (LCI) e Letra de Crédito Agrícola (LCA) são títulos emitidos por instituições financeiras para estimular estes dois setores. Eles são tipos de investimentos de renda fixa isentos de IR para a pessoa física. Porém, eles podem possuir condições específicas de resgate e valores mínimos de aplicação.

Investimentos a longo prazo

Os investimentos a longo prazo são excelentes opções para quem não precisa de liquidez imediata. Há diversas opções de investimento a longo prazo. Ações, títulos públicos atrelados à inflação (com vencimentos longos), previdência privada e fundos multimercados são alguns exemplos. Logo, é preciso verificar a compatibilidade com o perfil do investidor.

Gerar renda extra

Há diversas formas para aumentar a renda que podem passar despercebidas. Por isso, uma dica é abrir a mente. Que tal se aventurar em outro trabalho ou área, por exemplo? Se você gosta de cozinhar, uma ideia é vender doces, salgados ou o que preferir. Gradualmente, os lucros irão aumentar, assim como sua renda mensal.