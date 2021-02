Em consulta feita pela Associação Comercial do Paraná junto a 100 lojistas da Rua XV e entorno, em Curitiba, 81% responderam que manterão seus estabelecimentos abertos durante o Carnaval. Apenas 2% responderam que fecharão suas lojas e 17% se disseram ainda indefinidos.

A ACP está reforçando aos seus associados a recomendação para que mantenham as portas abertas no período de Carnaval, seguindo, assim, a decisão dos órgãos públicos que tiveram o ponto facultativo cancelado. Conforme o presidente da entidade, “sem festas, sem desfiles, o melhor mesmo é manter a rotina e evitar aglomerações. O comerciante que quiser tem a oportunidade de faturar alguma coisa neste período em que, numa situação normal, tudo estaria fechado”.

A recomendação da ACP junto aos seus associados para que sejam rigorosos no cumprimento dos protocolos sanitários. “O comércio é um ambiente controlado, seguro e frequentemente fiscalizado pelas autoridades. Sempre defendemos que a vida tinha que fluir naturalmente, obviamente com distanciamento, cuidados, uso de máscaras, etc. Nada de fecha tudo, mas sim bom senso. Vale agora mais do que nunca a responsabilidade individual, tanto na hora de tocarmos a rotina de trabalho, afazeres, compras, quanto na hora do lazer”.