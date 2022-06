Nesta segunda-feira (13), o frio segue bastante intenso em todo o Paraná. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), em Curitiba, a previsão era de geada moderada, o que se confirmou conforme as imagens que captamos logo cedo no Parque Barigui, um dos cartões postais da cidade. A temperatura mínima foi de 2,6°C, a menor do ano (batento o recorde anterior, de domingo, que era 2,8ºC.

Conforme o alerta de geadas do Simepar, a formação do fenômeno ocorre em praticamente todo o Paraná. No Noroeste e no Norte, as geadas são fracas, mas entre o Oeste, Sudoeste, Centro-sul, Campos Gerais e região metropolitana de Curitiba elas variam entre “moderadas a fortes”.

Entre o sudoeste, centro-sul e no sul da região metropolitana de Curitiba, temperaturas abaixo de 0°C. Menor valor, até as 7h, ocorreu em General Carneiro, com -3,5°C.

Em Curitiba, nesta segunda, as temperaturas devem variar entre 5º C e 17º C. Segundo o Simepar, o frio é ocasionado pela presença de uma massa polar que atua na região mais ao sul do Brasil.

Segundo o Simepar, nNesta terça-feira o ar frio segue atuando no Paraná. Amanhecer com temperaturas baixas (abaixo dos 10°C) em boa parte do Estado. Especialmente entre o sudoeste, sul e a região central ainda há condição para formação de geadas. Em parte dos Campos Gerais e no leste (RMC e litoral) presença de nebulosidade durante boa parte do dia (sol deve aparecer entre nuvens), com garoa nas praias. No interior (oeste e noroeste paranaense) esquenta um pouco mais à tarde.

