A Polícia Civil do Paraná disponibilizou aos sábados, em janeiro e fevereiro deste ano em Curitiba, 2.105 vagas para agendamento de atendimento presencial para a confecção de Registro Geral (RG), porém 513 pessoas não compareceram, um percentual de 24,37%.

O atendimento aos finais de semana é feito por servidores trabalhando em regime de diária extrajornada para atender a população que necessita de atendimento presencial.

O alto índice de ausências de pessoas que agendam horário para a confecção das carteiras de identidade é um dos fatores que influenciam diretamente no tempo de espera de outras pessoas que precisam do agendamento.

O delegado e diretor do Instituto de Identificação do Paraná, Marcus Michelotto, afirma que o fato de não comparecer ao local de atendimento pode prejudicar outras pessoas. “A atitude destas pessoas prejudica outros cidadãos que precisam do atendimento presencial para confecção do RG”, afirma.

A Polícia Civil orienta que, caso o cidadão não possa comparecer no dia agendado, seja feito o cancelamento do horário, através do site. “Cancelar o agendamento, se não puder comparecer, é uma demonstração de respeito ao próximo”, diz o delegado.

O agendamento é individual e intransferível, ou seja, o atendimento é feito exclusivamente para o requerente que agendou.