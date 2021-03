“É quase como uma nova doença. Os jovens adultos que antes eram contaminados e passavam ilesos, agora estão tendo casos graves e com evolução rápida”, assim definiu o atual momento da pandemia em Curitiba, o diretor do Centro de Epidemiologia da Secretaria Municipal da Saúde, Alcides Oliveira. No fim de semana, até um bebê com apenas 27 semanas morreu devido à covid-19.

Os dados que comprovam esta afirmação estão relacionados ao uso de leitos nos hospitais por jovens em Curitiba. Na última semana de janeiro, 63 pessoas de 30 a 44 anos estavam internadas, enquanto que na última semana de fevereiro este número chegou a 172 internados, ou seja, um número quase três vezes maior. Na faixa etária de 45 a 59 anos, o aumento foi de 155 em janeiro de 2021 para 327 em fevereiro de 2021, ou seja, mais que dobrou.

Além disso, os casos que necessitam de internamento em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), aumentou em 67% passando de 43 para 72, no mesmo período para jovens de 30 a 44 anos. Já a faixa etária de 45-59 anos segue a mesma lógica – nas últimas duas semanas, houve aumento de 15% nos internamentos de enfermaria, passando de 201 para 231. Nos internamentos de UTI, o aumento foi de 39%, passando de 79 para 110.

“Não é hora de festa”

Segundo a secretária municipal da Saúde de Curitiba, Márcia Huçulak, mais do que nunca é importante que os jovens se conscientizem sobre a importância do isolamento social. “Estamos num momento muito crítico da pandemia. Não é hora de festa ou de reunião familiar. Estamos no nosso limite”, disse Huçulak.

Um dos motivos para este aumento entre os mais está associada à nova variante P1, que tem acometido mais os jovens e os adultos. Outra questão que começa a ser impactada, para evitar casos mais graves em idosos são as vacinas que impedem que a infecção se torne mais agressiva. Nos últimos dois dias, no domingo e na segunda-feira e (14 e 15), a SMS confirmou mais 2.757 novos casos e 57 mortes provocadas pela doença. Cinquenta dessas mortes ocorreram nas últimas 48 horas.

Entre os novos óbitos, foi registrada a morte de um bebê com apenas 27 semanas de idade. Entre as 57 vítimas, 25 são homens e 32 mulheres, com idades entre 0 e 91 anos. Cinco das vítimas não tinham fator de risco para complicações da covid-19. Até agora são 3.264 mortes na cidade provocadas pelo coronavírus neste período de pandemia.