Por volta das 14 horas da tarde desta sexta-feira (22), policiais rodoviários federais abordaram dois homens, de 20 e 38 anos, que ocupavam um veículo modelo Voyage, na BR-373, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais. Durante a vistoria, encontraram no interior do carro e no porta-malas 105 papagaios-verdadeiros e outros 10 pássaros que, até o fechamento desta matéria, não haviam sido identificados. Um dos ocupantes do carro era procurado pela justiça por porte ilegal de arma de fogo.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os pássaros estavam em estado de maus-tratos, em razão das condições de transporte realizadas. Questionados pelos policiais, os homens não apresentaram documentação ambiental que autorizasse o transporte das aves.

Os policiais também verificaram que um dos ocupantes era procurado pela justiça pelo crime de porte de arma de fogo. Os homens disseram que comercializariam aves no mercado ilegal.

Os homens foram conduzidos para a delegacia da Polícia Civil para o registro do crime de venda de animal silvestre e maus-tratos. A PRF informou que as aves foram depositadas em uma instituição ambiental, em Ponta Grossa.

Veja o vídeo da apreensão no link do canal do Youtube da PRF.

