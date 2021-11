O Feriado da Proclamação da República, na próxima segunda-feira (15), deve aumentar o movimento na Rodoviária de Curitiba. A previsão é de 40 mil embarques e desembarques no fim de semana prolongado.

A projeção é que 22 mil pessoas embarquem no terminal rodoviário nesta sexta-feira (12) e sábado (13). Com o avanço da vacinação, a expectativa é que o movimento supere o do feriado de Finados, que registrou 35 mil embarques e desembarques. “O movimento está voltando aos poucos. Tanto a Rodoviária como as empresas mantiveram os cuidados sanitários para que o passageiro possa viajar em segurança”, diz Elcio dos Anjos, administrador da rodoviária.

O principal destino é o interior do Paraná, que deve responder por 40% dos embarques no feriado. Em segundo lugar, vem o Litoral do estado, com 20% da preferência dos passageiros. Santa Catarina deve ser destino de 17% e São Paulo, de 15% das passagens.

Outros estados (principalmente Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Goiânia) devem responder por 8% do movimento. A operação do feriado vai contar com o apoio da Setran e da Guarda Municipal tanto na saída quanto no retorno dos passageiros de Curitiba.

