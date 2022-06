O aumento no número de casos ativos de covid-19 em Curitiba preocupa a Associação Comercial do Paraná (ACP), que agora passa a reforçar as recomendações para que as pessoas voltem a usar máscaras em ambientes fechados. Na semana passada, a Prefeitura de Curitiba recomendou que a máscara volte a ser utilizada no transporte coletivo, terminais, estações-tubo, shows, jogos, shoppings, lojas, supermercados, e outros locais.

LEIA TAMBÉM:

>> Curitiba amplia vacinação da gripe pra adultos de 40 a 49 anos e adolescentes

>> Petrobras lança site com explicações para os preços da gasolina, diesel e gás

Para reforçar a recomendação, a ACP criou uma ação nas redes sociais voltada aos comerciantes e consumidores e destaca a importância de todos observarem os cuidados indicados pelas autoridades de saúde desde o início da pandemia, como o uso de álcool em gel, evitar aglomerações, distanciamento e uso de máscara em locais de maior risco de contaminação.

Estreias Filmes e séries que chegam à Netflix nesta semana Cara e Coragem Ítalo se desespera ao saber da morte de Clarice Pantanal Muda se arrepende de pedido que fez a Levi Destaque da semana Conheça as curiosidades sobre “Stranger Things 4”