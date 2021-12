A baixa no número de casos de coronavírus no Paraná parece ter impulsionado os casamentos no estado. Dados levantados pelos cartórios paranaenses e publicados no Portal da Transparência do Registro Civil apontam um crescimento de 16% no número de casórios entre janeiro e outubro de 2021. O aumento é em relação ao mesmo período do ano passado.

De acordo com os dados, nos dez primeiros meses deste ano, foram realizadas 37.017 celebrações civis, frente a 31.898 matrimônios realizados no ano passado. A tendência de alta começou a ser verificada em abril, quando os números de 2021 ultrapassaram os de 2020. Naquele mês, foram 3.295 casamentos realizados, enquanto em 2020, praticamente no início da pandemia no estado, os números foram fechados em 2.207. Já o maior crescimento percentual se deu de agosto para setembro, quando os casamentos aumentaram 30,2%.

Entre os casamentos homoafetivos ocorreu a mesma retomada. No total, em 2021, foram realizadas 362 celebrações entre pessoas do mesmo sexo, enquanto nos primeiros dez meses de 2020 este número foi de 279, um aumento de 29,7%. Em agosto de 2020, por exemplo, foram 25 casamentos civis, enquanto em 2021 o número quase dobrou, passando para 44.

O Portal da Transparência armazena dados nacionais administrados pela Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Brasil (Arpen/BR), entidade que representa os 7.654 Cartórios de Registro Civil do Brasil, distribuídos em todos os municípios e distritos do país.

Segundo a Arpen/BR, os cartórios mantém protocolos de segurança sanitária para as celebrações, como o limite de pessoas na cerimônia, o distanciamento, a exigência de máscara e distribuição de álcool em gel, “medidas que também fazem com que os noivos se sintam mais seguros para retomar os planos adiados por causa da pandemia”, explica a Arpen/BR.

Esta retomada, conforme a entidade, ocorre às vésperas de dezembro, tradicionalmente o mês onde é realizado o maior número de casamentos no Brasil. O mês é preferido para as celebrações, geralmente, por causa das férias coletivas de trabalhadores, férias escolares, assim como o recebimento de salários extras, como o décimo terceiro.

Quer casar? Saiba o que é preciso

Para realizar o casamento civil é necessário que os noivos, acompanhados de duas testemunhas (maiores de 18 anos e com seus documentos de identificação), compareçam ao Cartório de Registro Civil da região onde moram para dar entrada na documentação. Um dos noivos é que deve comparecer, com antecedência de 30 dias.

Os documentos exigidos são certidão de nascimento (se solteiros), de casamento com averbação do divórcio (para os divorciados), de casamento averbada ou de óbito cônjuge (para os viúvos), além de documento de identidade e comprovante de residência. O valor do casamento é tabelado em cada estado. No Paraná, a habilitação para casamento no cartório custa a partir de R$ 211,50* (valor referente a 2021).

