A quinta-feira começou fria em toda a região leste do Paraná. Com tempo fechado e ocorrência de chuviscos em toda a área, na Grande Curitiba os termômetros registraram mínimas na casa dos 12ºC. Na região de Rio Negro, na divisa com Santa Catarina, a mínima baixou dos 10°C, chegando a 9,6°C.

Segundo o Simepar, o dia deve permanecer com temperaturas médias baixas em toda a faixa leste, incluindo a região de Curitiba e litoral do Paraná. “Nesta quinta-feira teremos condições semelhantes às do dia anterior e podemos esperar maior variação de nebulosidade devido a incursão de umidade do oceano, que pode ocasionar chuvas fracas e isoladas”, disse a meteorologista Lídia Mota.

Apesar da madrugada fria, o dia começou com o sol predominando em grande parte das regiões. Apenas entre o centro-sul e o leste, o sol aparece entre entre nuvens com registros de chuvas fracas e isoladas entre a Serra do Mar e as praias.

Em Curitiba, as temperaturas variam de 12°C a 20°. No litoral, a mínima prevista para Paranaguá é de 16°C e a máxima 24°C. As temperaturas seguem amenas na faixa sul do Paraná e mesmo ao longo do dia a máxima não ultrapassa os 22°C em União da Vitória e Rio Negro. No Norte, Noroeste e Oeste, por sua vez, as temperaturas podem chegar aos 30°C.