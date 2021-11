A visitação ao Zoológico de Curitiba, no Alto Boqueirão, será liberada sem a necessidade de agendamento prévio a partir da próxima terça-feira (9). Com a melhora da situação da pandemia da covid-19 na cidade, a unidade de conservação volta a receber os visitantes de terça a domingo, das 10h às 16h, com entrada por ordem de chegada. Haverá limite de público.

Neste fim de semana, segundo a prefeitura, as visitas seguem liberadas somente para quem fez a reserva antecipada e não há mais vagas até o momento. Já na terça-feira, será permitida a permanência de 1,2 mil pessoas simultaneamente. A entrada é gratuita. O uso de máscaras segue obrigatório, conforme o novo decreto da pandemia que entrou em vigor na quinta-feira (4). Saiba o que mudou e o que não mudou com o decreto.

+ Leia mais: Delivery de gasolina e etanol é liberado pela ANP no Brasil; veja novas regras para venda

“Como ainda temos que nos cuidar, haverá controle na entrada e dentro do Zoo. Ainda são necessários distanciamento, higienização das mãos e uso de máscaras”, informa o diretor de Pesquisa e Conservação da Fauna, Edson Evaristo. “Pedimos a colaboração da população”, completa.

Bebedouro

A prefeitura informa que quem for ao Zoo deve levar sua própria garrafinha de água, já que os bebedouros seguem desativados. O consumo de alimentos no local é proibido.

Os passeios voltaram a ser exclusivamente a pé nesta semana. Evaristo explica que o passeio de carro (drive-thru) será uma alternativa adotada esporadicamente e em casos específicos. “Podemos voltar com a modalidade em alguns períodos para atender, principalmente, idosos e pessoas com necessidades especiais”, conta.

Banco de ração

Na entrada, também podem ser feitas doações de ração ao Banco de Ração da Rede de Proteção Animal da Prefeitura de Curitiba.

São aceitas rações comerciais para cães e gatos secas ou úmidas, em embalagens fechadas. Desde o início da campanha, já foram arrecadadas mais de uma tonelada de ração entre os visitantes do Zoo.

Web Stories