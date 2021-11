O decreto estadual contra covid-19 atualmente em vigor termina nesta segunda-feira (15) e o secretário de Saúde do Paraná, Beto Preto, adiantou que o uso de máscaras ainda será obrigatório em um novo decreto. Mesmo assim, em um vídeo divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde, o secretário fala sobre mais flexibilização das medidas protetivas contra o contágio da doença.

“No dia 15 agora, encerra o decreto no estado do Paraná. Fatalmente, teremos mais flexibilizações, mas ainda é hora de manter o uso das máscaras, de manter a lavagem das mãos, do uso do álcool gel. E, sempre, sempre que possível, manter os ambientes com portas e janelas abertas, deixando o ar circular”, disse Beto Preto.

+ Leia mais: Prefeitura de Curitiba reabre agendamento para atrações do Natal 2021

No vídeo, Beto Preto ainda comemorou o resultado do último boletim de saúde do Paraná, que não trouxe nenhuma morte por covid-19 no estado.

“Sim, podem ocorrer registros posteriores. Mesmo assim, o fato de não termos registrado no boletim, oficialmente, óbitos por coronavírus, já é um grande alento, uma grande vitória. Seguimos trabalhando para avançar com a vacinação. Com os paranaenses vacinados, com certeza nós vamos ter a oportunidade de controlar esta pandemia o mais rápido possível”, apontou.

+Viu essa? Nota Paraná: Dicas pra ficar milionário com o sorteio dando o CPF na nota

Boletim

A Secretaria de Estado da Saúde do Paraná divulgou no domingo (14) mais 710 casos confirmados de coronavírus, referentes aos meses ou semanas anteriores (e não representam a notificação das últimas 24 horas). O mesmo relatório não mostra nenhum óbito pela covid-19 nas últimas 24 horas.

Web Stories