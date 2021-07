Um leilão on-line nesta sexta-feira (2) vai arrecadar fundos em prol do Hospital Pequeno Príncipe, de Curitiba, com um acervo que inclui itens com a assinatura de Pelé e também joias, bolsas e sapatos de marcas consagradas como Bergerson, Louis Vuitton, Chanel, Dolce & Gabbana, Gucci, entre outras. O leilão será comandado pelo leiloeiro público Helcio Kronberg, a partir das 19 horas. Para participar, os interessados precisam fazer um cadastro prévio no site Leilões Beneficentes.

Segundo o Pequeno Príncipe, o leilão é uma iniciativa do Helcio Kronberg, que é parceiro do hospital. A renda obtida com o acervo, que inclui doações de obras e objetos, será revertida à instituição para auxiliar no enfrentamento dos impactos da pandemia de coronavírus em suas rotinas diárias.

LEIA TAMBÉM:

>> Com estoque 40% abaixo no Hemepar, empresa estimula colaboradores a doarem

>> Em socorro aos necessitados, Sistema Fiep lança campanha Essencial é Viver

Serão disponibilizadas diversas peças, entre elas dois itens doados pelo próprio Pelé, que também é parceiro do Pequeno Príncipe. Os itens são o livro “Primeiro Tempo – O Início da Trajetória de Pelé com Imagem e Depoimentos Inéditos”, de Benedito Ruy Barbosa; e o quatro “Pelé el matador”.

“O Pequeno Príncipe preparou duas peças autografadas por Pelé. É um presente muito exclusivo”, disse o diretor corporativo do Complexo Pequeno Príncipe, José Álvaro da Silva Carneiro.

Para o leiloeiro Helcio Kronberg, a credibilidade do trabalho realizado há mais de 100 anos pelo hospital faz toda a diferença para motivar a iniciativa. “Sabemos que o Pequeno Príncipe é uma instituição transparente que atende as necessidades dos pacientes pediátricos com custos elevados nos tratamentos de enfermidades de alta complexidade, cujos repasses governamentais são insuficientes, sendo necessários aportes da sociedade para manter a qualidade, excelência e efetividade. Por isso, faço questão de escolhê-los sempre como parceiros, por acreditar, confiar e enxergar a importância do trabalho do Hospital perante a sociedade”, ressalta.

Para participar, os interessados precisam fazer um cadastro prévio no site Leilões Beneficentes. Os lances já podem ser feitos. Entre os destaques, estão um anel de ouro polido e diamantes, um par de brincos solitário em diamante, um par de brincos ouro rosé com safiras e diamantes, todos da Bergerson, várias bolsas Louis Vuitton, Gucci, Chanel, Hermès Paris, Fendi, além de sapatos Prada e Gucci.