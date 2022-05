Depois de um hiato de dois anos, provocado pela pandemia de Covid-19, a Marcha para Jesus voltará a ser realizada na forma de caminhada em Curitiba. O evento, que na edição 2022 contará com a presença do presidente Jair Bolsonaro (PL), está marcado para este sábado, com a concentração às 9 h na Praça Santos Andrade. O tema desta 27ª Edição da Marcha para Jesus em Curitiba é “A Alegria do Senhor é a Nossa Força”. Outros políticos, como o governador Carlos Massa Ratinho Junior (PSD) também devem participar do ato.

Nesta sexta-feira, já em Curitiba, o presidente Jair Bolsonaro jantou em Curitiba e visitou um quartel no Bacacheri.

De acordo com a organização, feita pelo Conselho de Ministros Evangélicos do Paraná (Comep), são esperadas 300 mil pessoas. A marcha sairá da praça em direção à Praça Nossa Senhora de Salete, no Centro Cívico, onde será montado um palco para shows de música gospel, orações e apresentação de projetos sociais. O evento deve seguir até às 16 h.

“As pessoas estavam aguardando há muito tempo por esse momento. Foram dois anos de pandemia, com um lockdown necessário para proteger a população, e o povo estava ansioso pelo retorno da Marcha para Jesus. De fato, há uma expectativa grande, de um grande público. Nosso recorde foi de 250 mil pessoas, estamos trabalhando para aumentar esse número”, comentou o bispo Cirino Ferro, presidente da Comep.

Concentração para a Marcha pra Jesus é na Praça Santos Andrade. Foto: Gerson Klaina/Tribuna do Paraná.

Marcha vai reconhecer sacrifícios e louvar pela vida dos curitibanos

Segundo o bispo, o tema deste ano da Marcha para Jesus foi escolhido como forma de reconhecer os sacrifícios causados pela pandemia, mas também para celebrar a vida daqueles que resistiram às dificuldades dos últimos dois anos.

“Foram anos de muitas tristezas. Todos nós tivemos perdas, amigos, familiares. O povo sofreu demais, inclusive com perda de renda. Foram dois anos de muitos sacrifícios. E agora queremos ir às ruas para agradecer por termos passado por esse período. Afinal, estamos aqui, vivos, e temos que orar pela nossa cidade, para que essa alegria do Senhor que nos traz força, tira as feridas, as dores e os ressentimentos possa invadir o coração das pessoas. E que nós possamos celebrar Jesus nas ruas da cidade”, completou.

Organização comemora presença do presidente Bolsonaro na Marcha para Jesus

Em Curitiba, presidente Bolsonaro desfilou em carro aberto. Foto: Gerson Klaina/Tribuna do Paraná.

Ferro comemorou o aceite do presidente Bolsonaro ao convite feito pela organização da Marcha Para Jesus em Curitiba. Além dele, outras autoridades federais, estaduais e municipais também estarão presentes no evento.

“Todos os anos nós estendemos os convites às autoridades das esferas municipal, estadual e federal. Geralmente, pela proximidade, essas autoridades de Curitiba e do Paraná atendem o nosso convite. Nesse ano, assim como em anos anteriores, fizemos o convite ao presidente Bolsonaro, para que pudesse vir à Curitiba participar do evento. Ele aceitou, e será recebido por nós e por todos com muita alegria”, celebrou.

Para participar do evento, o público é convidado a doar kits de higiene pessoal que serão entregues aos refugiados no Paraná. A ação social é coordenada pelas igrejas evangélicas, que já vêm recebendo os itens de necessidade básica. Durante o trajeto da marcha, haverá postos de coleta para os materiais.

Cruzamentos serão bloqueados para o evento

A prefeitura de Curitiba divulgou que os fiéis sairão da Santos Andrade em direção à Rua Marechal Deodoro, seguindo pela Avenida Marechal Floriano, Praça Tiradentes, Barão do Serro Azul e Avenida Cândido de Abreu, até a chegada na Praça Nossa Senhora de Salete. Para garantir a segurança dos participantes, alguns cruzamentos serão bloqueadas. Das 6 h às 11 h, o entorno da Santos Andrade estará fechado, o mesmo ocorrendo com outras áreas no decorrer do trajeto. Confira os bloqueios:

-Cândido Lopes com a Avenida Marechal Floriano Peixoto

-Rua Cruz Machado acessando a Avenida Marechal Floriano Peixoto, assim acessando a Rua Cândido Lopes

-Rua Treze de Maio com a Rua Duque de Caxias

-Rua Presidente Carlos Cavalcanti a partir do cruzamento Rua Presidente Farias até a Rua Mateus Leme

-Praça Dezenove de Dezembro no cruzamento com a Rua Heitor Stockler assim acessando a Rua Ary Queiroz

-Rua Mateus Leme a partir da Rua Treze de Maio até a Rua Aristides Teixeira

Avenida João Gualberto com a Rua Augusto Severo

-Rua Campos Sales com a Rua Mauá

-Para a parte final do evento, na Praça Nossa Senhora de Salete, haverá bloqueios na -Praça Rio Iguaçu com o Largo Melwin Jones e na Rotatória da Mário de Barros com a Marechal Hermes. Esses locais ficarão bloqueados até as 17 h, para a limpeza da praça.

