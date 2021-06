O tempo no fim de semana em Curitiba, litoral e no interior deve ter sol entre nuvens e alguma chance de chuva. No entanto, não reclame, pois a semana que vem promete ser de frio intenso com promessa de temperaturas baixas com chance de geada. A previsão está apontando mínima de 1ºC para quarta-feira (30), em Curitiba.

Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), no sábado (26), a condição de instabilidade atmosférica ainda favorece a ocorrência de chuvas nos setores mais próximos à Santa Catarina e no leste paranaense entre a madrugada e a manhã. Ao longo do dia, a tendência é de gradual diminuição da nebulosidade, inclusive com temperaturas mais elevadas.

Para Curitiba, a prevista aponta para sol entre nuvens com a máxima batendo 22° graus. Já para o domingo (27), a capital paranaense vai esquentar um pouco, mas uma frente fria irá se aproximar no fim do dia. A dica do fim de semana é fazer o Arraiá em casa aproveitando o fim do mês de junho. Confira aqui algumas dicas para alegrar a turma com segurança.

No litoral do Paraná, a previsão é um fim de semana com um clima mais ameno. Para o sábado, sol entre nuvens e máxima de 22° graus – já no domingão, a temperatura pode bater 29° graus.

No interior, a tendência é termos uma temperatura acima de Curitiba. Em Londrina, na região norte do Paraná, a máxima vai variar entre 25° graus no fim de semana.