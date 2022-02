Nas últimas semanas o clime tem sido bastante instável em Curitiba e região metropolitana, bem como no litoral do Paraná. Para esta terça-feira (22), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) disparou o seu Alerta Laranja para o risco de tempestades em grande parte do estado, inclusive para a capital.

A preocupação com inundações, ventos e o estrago causado por granizo, por exemplo, tem sido frequente para quem acompanha as condições meteorológicas “no lombo”. A intensidade dos temporais preocupa e, por isso, todo cuidado é pouco em se tratando das condições climáticas atuais.

+ Caçadores de Notícias: Os “olhos do litoral” flagram baleias, tartarugas gigantes, raios, ressacas e as belezas das praias do Paraná

O alerta teve início às 15h desta terça-feira e vale até as 9h de quarta (23). São esperadas chuvas entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h), e queda de granizo. Há também o risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

O Inmet recomenda que, em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia. Tenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).