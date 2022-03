Os deputados estaduais do Paraná aprovaram em plenário nesta quarta-feira (30), por 37 votos favoráveis e 12 contrários, o reajuste salarial de 3% proposto pelo governo estadual a policiais militares e civis. A aprovação ocorreu no final desta manhã, sob protesto da categoria em frente à casa legislativa do Paraná.

A proposta da administração estadual foi colocada em pauta na segunda-feira (28), situação que deixou a categoria de policiais civis e militares indignados. Manifestações em frente ao Palácio Iguaçu e à Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), ocorrem desde a segunda com cartazes, faixas e discursos contra o governo estadual.

Mas por que eles protestam?

Os servidores não concordam os valores apresentados de reajuste pelo governo estadual e pediam mais tempo para discutição das propostas. No entanto, a apreciação das propostas e votação dos deputados estaduais precisava ocorrer no máximo até o sábado (02), pois qualquer alteração em salários só poderia entrar em vigor 180 dias antes das eleições.

Com a aprovação em plenário, além dos 3% de reajuste, o policial poderá regularizar a atuação em mais de uma unidade policial de forma simultânea. Para o governo, essa regulamentação daria força nas repartições. O aumento orçamentário dos reajustes, segundo o governom vai passar de R$ 400 milhões no ano apenas na Polícia Militar. Na Civil e Polícia Científica, impacto previsto é de R$ 80 milhões/ano.

Outros projetos aprovados

Outro projeto que o governo pretende criar é o Quadro Próprio dos Policiais Penais (QPPP) para definição do plano de cargos, carreira e salários dos policiais penais do Paraná. Esse QPPP poderia abrir sete mil novas vagas no funcionalismo estadual.

A partir dessa aprovação dos deputados estaduais, a expectativa para sanção do governador Carlos Massa Ratinho Junior para alteração definitiva de planos de carreira e salários.