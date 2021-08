Chegamos na quarta-feira (18), mais um dia de rodízio no abastecimento em Curitiba e na Região Metropolitana. O período de abastecimento ficou reduzido para 36 horas, com suspensão de até 36 horas. Ou seja, um dia e meio com água e até um dia e meio sem água. A medida será implementada em função da falta de chuvas, que comprometeu o nível das barragens.

A boa notícia que a forte chuva da segunda-feira (16), aumentou o nível dos reservatórios para 52,35%. A última medição ocorreu na terça-feira (17).

Bairros e cidades irão entrar em rodízio às 16 horas desta quarta. O abastecimento deve ser normalizado até às 4h de sexta-feira (20). Vale reforçar que alguns bairros ainda podem ser afetados pelo rodízio de terça (17).

Curitiba (Área da Gravidade do Reservatório Bacacheri): Bacacheri, Boa Vista.



Curitiba (Área da Gravidade do Reservatório Cajuru): Jardim Botânico, Rebouças, Centro, Cristo Rei, Hugo Lange, Prado Velho, Juvevê, Alto da XV.



Curitiba (área da Gravidade do Reservatório Corte Branco): Guabirotuba, Uberaba, Alto Boqueirão, Boqueirão, Hauer.



Curitiba (área da Gravidade do Reservatório Santa Cândida): Sta.Cândida, Tingui, Bacacheri, Atuba.



Curitiba (Área da Gravidade do Reservatório São Braz): Cascatinha, Sta.Felicidade, São Braz



Curitiba (área da Gravidade do Reservatório Vila Guarani): Santa Candida, Atuba.

Colombo: Atuba, Guarani, Rio Pequeno, Rio Verde, Campo Pequeno e Alto da Cruz, Mauá, Guaraituba, Palmital, Vila Zumbi, Maracanã.



Curitiba (área do Recalque Alto do Reservatório Santa Felicidade): Butiatuvinha, Lamenha Pequena, Santa Felicidade.

Curitiba (Área do Recalque Baixo do Reservatório Bacacheri): Ahú, Atuba, Bacacheri, Barrerinha, Boa Vista, Cabral, Centro Civico, Sta.Cândida, São Lourenço, Tingui, Juvevê.



Curitiba (área do Recalque Baixo do Reservatório Santa Cândida): Barrerinha, Boa Vista, Sta.Cândida.



Curitiba (área do Recalque do Reservatório Iguaçú): Cajuru



Curitiba (área do Recalque do Reservatório São Braz): Butiatuvinha, Cascatinha, Orleans, Sta.Felicidade, São Braz, Sto.Inácio



Curitiba (Área do Recalque do Reservatório Tarumã): Tarumã e Capão da Imbuia



Curitiba (Área do Recalque do Reservatório Xaxim): Alto Boqueirão, Boqueirão, Ganchinho, Hauer, Pinheirinho, Sítio Cercado, Xaxim.



Curitiba (área do Reservatório Ceasa): Campo de Santana, Caximba, CIC, Ganchinho, Tatuquara, Umbará, Sítio Cercado.



Araucária (área do Booster Bela Vista): Campo Redondo, Palmital, Botiatuva.



Araucária (área do Recalque do Reservatório Araucária Centro): Cachoeira, Centro, Iguaçu.



Araucária (área do Recalque do Reservatório Araucária Sabiá): Boqueirão, Cachoeira, Capela Velha, Centro, Costeira, Estação, Fazenda Velha, Laranjeiras, Passaúna, Sabiá, Vila Nova, D. Victoria, Jd. Plinio



Colombo (área do Recalque do Reservatório Vila Guarani): Guaraituba, Maracanã, Guarani, Monza, Atuba, Rio Pequeno, Campo Pequeno, São Gabriel

Colombo (área da válvula Colombo Sede 1): Arruda, Curitibano, Santa Fé, São Gabriel, Ana Rosa, Santa Tereza, Roça Grande (parcial)



Almirante Tamandaré: Solar Tanguá, Nossa Sra. do Pilar, Tanguá.



Almirante Tamandaré: Tanguá.



Fazenda Rio Grande (Área da Gravidade do Reservatório Centro Faz. Rio Grande): Eucaliptos, Hortência, Iguaçu, Nações, Santarém, Santa Terezinha.



Fazenda Rio Grande (Área do Recalque do Reservatório Centro Faz. Rio Grande): Dos Estados, Iguaçu, Santa Terezinha, Jd. São Lourenço, Jd Brilhante, Jd Kokubo, Ipê, Eucaliptos, Nações.



Pinhais (Área da Gravidade do Reservatório Jacob Macanhan): Alto Atuba 1 e 2, Emiliano Perneta 1, Centro 1 e 2, Palmital 1 e 2, Rural, Estância Pinhais 1 e 2, Weissópolis 1, Vila Amélia 2



Piraquara (área da Gravidade do Reservatório Guarituba Redondo): Planta Pontoni, Planta Ricardo Vagner, Jardim Alterosa, Jardim Itiberê, Jardim Dos Eucaliptos, Bosque Centenário, Planta Guarituba, Bosque Tarumã, Vila Izabel, Vila Palmas, Vila Dirce, Vila Pedro Alcântara, Jardim Florença e Planta São Mateus



São José dos Pinhais (Área da Gravidade do Reservatório Arujá): Aristocrata, Centro, Zaniolo, Braga, Cruzeiro, Aguas Belas, Ouro fino, Bom Jesus, Itália, Colônia Rio Grande, Pedro Moro, Santo Antônio, Costeira.



São José dos Pinhais (área do Recalque do Reservatório São José Centro): São Domingos, Aristocrata, Aeroporto, Águas Belas, Centro.

São José dos Pinhais : Parte do Rio Pequeno, Iná, Fátima.

Tijucas do Sul (afetados pela área do Reservatório Rincão):Parte da localidade do Rincão ; Parte da localidade Campina.

