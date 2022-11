A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que a BR-277 foi totalmente interditada sentido Sul na região de São José dos Pinhais, na altura do km 60, a partir 19 horas desta terça-feira (29). O bloqueio acontece devido a queda de barreira no km 41, em Morretes.

De acordo com a PRF, não há previsão de liberação até avaliação das equipes do DER, DNIT e Defesa Civil com relação a segurança na região. Não há sugestão de desvio alternativo para o Litoral do Paraná.

Bloqueio total também na BR-376

Um grande deslizamento de terra no final da tarde de segunda-feira (28) bloqueia os dois sentidos da BR-376, na altura do km 669, em Guaratuba. Imagens divulgadas pelo Gabinete de Crise criado pelo Governo do Paraná dão a dimensão da tragédia na Serra do Mar. O desmoronamento pode ter soterrado ao menos 15 veículos, entre carros e caminhões.

No local, duas mortes foram confirmadas e seis pessoas foram resgatadas com vida. Equipes do Corpo de Bombeiros, da concessionária Arteris Litoral Sul e Defesa Civil estão trabalhando para liberar a rodovia e realizar o resgate das vítimas.

