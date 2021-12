A Urbanização de Curitiba (Urbs) elaborou um plano de contingência para garantir ônibus para a população mesmo com a possível paralisação de atividades de motoristas e cobradores da empresa Viação Mercês. Os trabalhadores da empresa, reunidos em Assembleia no início da tarde de sexta-feira (10), mantiveram o indicativo de greve e devem decidir sobre a interrupção em uma nova reunião na quarta-feira (15), às 14h.

Com os repasses em dia para todas as empresas do transporte coletivo, a Urbs vai fazer valer os contratos de concessão e notificou o consórcio Pontual – da qual a Viação Mercês faz parte – para promover a regularização das linhas em caso de greve. As outras duas empresas que fazem parte do consórcio – Santo Antonio e Gloria – poderão assumir as linhas da Mercês.

Caso o consórcio não tenha frota suficiente serão enviados a outros consórcios operação de linhas compartilhadas, como é o caso do Ligeirinho Inter II, por exemplo.

São ao todo 22 linhas operadas pela Mercês, que transportam, juntas, 17 mil pessoas em dias úteis.

Segundo o presidente da Urbs, Ogeny Pedro Maia Neto, a Urbs está agindo rapidamente para evitar transtornos para os usuários, garantindo 100% da operação do transporte coletivo, mas alguns atrasos pontuais, em caso de greve, são inevitáveis. “Esperamos que a situação se normalize o mais rápido possível e não seja necessário colocar em prática o plano de contingência”, disse.

Confira as linhas que podem ser afetadas

307 B. ALTO / STA. FELICIDADE LINHA DIRETA

913 BUTIATUVINHA ALIMENTADOR

150 C. MÚSICA / V. ALEGRE CONVENCIONAL

821 FERNÃO DIAS ALIMENTADOR

023 INTER 2 ( ANTI-HORÁRIO) LINHA DIRETA

022 INTER 2 (HORÁRIO) LINHA DIRETA

021 INTERBAIRROS II (ANTI-HORÁRIO) INTERBAIRROS

020 INTERBAIRROS II (HORÁRIO) INTERBAIRROS

040 INTERBAIRROS IV INTERBAIRROS

917 JD. IPÊ ALIMENTADOR

972 JD. ITÁLIA TRONCAL

365 JD. SOCIAL / BATEL CONVENCIONAL

912 JOSÉ CULPI ALIMENTADOR

967 JÚLIO GRAF CONVENCIONAL

915 OURO VERDE (VIA VL.BÁDIA) ALIMENTADOR

911 PASSAÚNA ALIMENTADOR

916 PINHEIROS ALIMENTADOR

965 SÃO BERNARDO TRONCAL

901 STA. FELICIDADE TRONCAL

924 STA. FELICIDADE / STA. CÂNDIDA ALIMENTADOR

979 TURISMO JARDINEIRA

918 VENEZA ALIMENTADOR

